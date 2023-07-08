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عدن - ياسمين التهامي - ماهي حقيقة رفع الآذان بشكل علني ولأول مرة في السويد بعد حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم؟ (فيديو)

عقب إحراق نسخة من القرآن في ستوكهولم، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال ناشروه إنه يظهر رفع الأذان بشكل علني ولأول مرة في السويد. ويظهر في الفيديو شخص بزي خليجي وهو يرفع الأذان من على جسر ومن حوله مارّة يوثقون الحدث بهواتفهم. بقية التفاصيل في الاسفل وجاء في التعليق المرافق للفيديو "أول أذان علني يُرفع في السويد وسط مسامع الدنيا والعالم". https://www.instagram.com/kazimsrahman/?utm_source=ig_embed&ig_rid=54b445de-e2a4-4fef-a028-0bc9da59b360 ويأتي انتشار الفيديو بهذا السياق عقب إقدام متظاهر سويدي من أصل عراقي على إحراق نسخة من المصحف يوم عيد الأضحى بعد أن صرحت له الشرطة بذلك، وأثار هذا الفعل سخطا واسعا في مختلف البلدان المسلمة. وأفادت وكالة أ ف ب بأن الفيديو لا يصور أول أذان يُرفع في السويد، بل صور في لندن عام 2021. وذكرت الوكالة الفرنسية أن البحث عن المقطع أرشد إلى نسخة مطابقة منشورة على موقع إنستغرام سنة 2021 في حساب الشخص الذي ظهر وهو يرفع الأذان في المشاهد المتداولة. وفي التعليق المرافق، عبر صاحب الحساب الذي يدعى كاظم رحمان، عن سعادته بأداء الأذان على جسر البرج الواقع في لندن. كما يمكن العثور على تقارير إخباريّة عدّة غطّت الحدث كما أوضحت أن رفع الأذان جرى في شهر رمضان لأول مرّة من جسر البرج.

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