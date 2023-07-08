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عدن - ياسمين التهامي - سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى عبداللطيف جميل

سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى شركة عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا اليابانية في المملكة .

سعر تويوتا راف فور 2023 جديدة في السعودية لدى الوكيل عبداللطيف جميل :

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محركات سيارات تويوتا راف فور لدى تويوتا السعودية :

محرك 4 سلندر سعة لترين يولد قوة 170 حصان و 203 نيوتن من عزم الدوران ، يتصل مع قير CVT ، يعتمد علي نظام دفع أمامي للعجلات FWD أو دفع كلي للعجلات AWD حسب النسخة ، متوفر على سيارات LE و XLE .

محرك 4 سلندر سعة 2,5 لتر يولد قوة 204 حصان و 243 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 8 سرعات ، وتعمل بنظام دفع كلي للعجلات ، هذا المحرك متوفر على نسخة ادفنشر .

سيارة هايبرد تجمع بين عمل محرك بنزين 4 سلندر سعة 2,5 لتر مع محرك كهربائي يصدر من عملهم معاً قوة 214 حصان ، و 221 نيوتن متر من عزم الدوران من محرك البنزين و 121 نيوتن متر من عزم الدوران من المحرك الكهربائي ، يتصل مع قير CVT ، تعتمد على نظام دفع أمامي أو دفع رباعي للعجلات .

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