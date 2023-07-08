شبوة.. مقتل مدني برصاص أفراد دفاع شبوة وآخر على خلفية قضية ثأر قبلي

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدنيان، السبت، في حادثتين منفصلتين بمحافظة شبوة (جنوبي شرقي اليمن)، في ظل فوضى أمنية عامة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مدنيا قتل برصاص أفراد حاجز تفتيش يتبع قوات دفاع شبوة بمديرية بيحان شمال شرق محافظة شبوة.



وأضافت المصادر أن المدني تجاوز حاجز التفتيش فيما تعامل معه الجنود بإطلاق وابل من النيران على سيارته بشكل فوري ما أدى إلى مقتله.



وفي سياق متصل، قتل مدني آخر برصاص مسلح في مدينة عتق مركز المحافظة وذلك لدوافع ثأر قبلي.



وأوضحت المصادر أن القتيل ينتمي لقبيلة المقارحة فيما الجاني ينتمي لقبيلة ال شمس ربيز وكليهما ينتمون للعوالق.



وباتت مديريات محافظة شبوة مسرحا للجرائم والانفلات الأمني منذ أن سيطرت عليها التشكيلات العسكرية الممولة من الإمارات في أغسطس من العام الماضي.

