شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغلى تغريدة في التاريخ نشرها مواطن سعودي فحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية 37 مليون ريال!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد أغلى تغريدة في التاريخ نشرها مواطن سعودي فحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية 37 مليون ريال!!

كشف مختص في الملكية الفكرية في السعودية عن أغلى تغريدة في التاريخ، حيث قام مواطن سعودي بنشرها عبر حسابه على تويتر، فحكمت عليه المحكمة بغرامة مالية 37 مليون ريال سعودي.

وعبر برنامج “يا هلا” الذي تبثه قناة “روتانا خليجية“، قال سالم المطيري المتخصص باحترام الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن مواطن سعودي نشر تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ليست له ونسبها لنفسه فتم تغريمه بمبلغ 37 مليون ريال (9.8 مليون دولار).

واوضح المطيري أن ذلك يعد “إنه انتهاك مصنف ويندرج تحت نظام حق المؤلف ويحتوي هذا النظام غرامات وتعويض والغرامات محدودة بحد أقصى 250 ألف ريال وقد تضاعف إلى 500 ألف ريال وقد تصل إلى السجن لمدة شهرين ويكون معها إزالة المخالفة وإنذار للمنتهك والتعويض مفتوح بناءً على ما ترى الجهة القضائية”.

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وأضاف أن “التعويض يذهب لصاحب الحق وهو غير الغرامة والحق العام.. ووصل التعويض في إحدى الحالات، قبل حوالي عامين، إلى 37 مليون ريال بحسب الضرر”.

وامتنع “المطيري” عن ذكر تفاصيل إضافية حول القضية الأكبر من نوعها ولكنه أشار إلى أنها متعلقة بنشر مصنفات محمية، وأنه تم تعويض المتضرر بمبلغ 37 مليون ريال.

وأضاف أن جميع إجراءات القضية تمت عن طريق الهيئة السعودية للملكية الفكرية وتم إقرارها من الجهات القضائية وتم تنفيذ الحكم بـ 37 مليون ريال.