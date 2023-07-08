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عدن - ياسمين التهامي - إياك ان تقع فيها .. مخالفة مرورية تصل غرامتها إلى 2000 ريال سعودي

كشفت إدارة المرور عن مخالفة تتراوخ غرامتها بين 1000 وحتى 2000 ريال.

وقالت في توضيح على “تويتر”، إن هذه المخالفة هي وجود عدد ركاب يزيد من الحمولة المقررة للمركبة ما يعرضهم لأخطار عديدة.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأضافت أن من بين هذه الأخطار ما يلي: “عدم توافر وسائل السلامة كحزام الأمان”.

جلوس الأطفال على مقاعدهم:

في سياق متصل، أكد المرور على أهمية التأكد من جلوس الأطفال في مقاعدهم، وعدم تعرضهم للخطر بالخروج من نوافذ المركبات. حفاظًا على سلامتهم، وحماية لهم من أخطار الحوادث.



جاء ذلك في بيان نشر على صفحة المرور الرسمية على منصة التواصل “تويتر”.

مخاطر خروج الأطفال من نوافذ المركبات

• وقوف الأطفال في السيارة مع إخراج جزء من الجسم من فتحة النافذة، أو فتحة سقف السيارة، يعرّضهم بشكل كبير لخطر الإصابات البليغة في حال وقوع حادث.

• وجود طفل في المركبة دون استخدام حزام الأمان، أو مقعد الأطفال المناسب لحجمه، يزيد من خطر التعرض للإصابات البليغة أو الوفاة بمعدل ثلاثة أمثال عن الطبيعي.

• ضرورة استخدام حزام الأمان، أو مقعد السلامة المناسب لوزن الطفل في كل رحلة بغض النظر عن مسافة الرحلة وسرعة المركبة، يزيد من وسائل الأمان والسلامة.

حملة مواقف ذوي الإعاقة

وكان المرور قد قام مؤخرًا، بتنفيذ الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 1030 مركبة مخالفة.

وقد جاءت الحملة في إطار العمل الميداني المستمر، الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة، لضبط المركبات التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.