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عدن - ياسمين التهامي - كيفية الحصول على الجنسية السعودية ما هي أبرز الشروط المطلوبة للحصول عليها (تعرف على الشروط)

كيفية الحصول على الجنسية السعودية، يسعي الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وضواحيها عن كيفية الحصول على الجنسية السعودية سواء كان لشخصهم أو أبنائهم، حيث أوضحت الحكومة السعودية مجموعة من الشروط المهمة ويجب على كل مقيم يرغب في الحصول على الجنسية استيفاء كافة الشروط ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سوف نعلمكم أبرزها، حتى تتمكنوا بكل سهولة على الحصول على الجنسية السعودية. الحصول على الجنسية السعوديةر بقية التفاصيل في الاسفل كما يحق للأطفال الحصول على الجنسية السعودية إذا كان أبوهم غير سعودي وكانت أمهم سعودية الأصل، كما يحق للأبناء أيضا سواء كان أبويه غير سعودين يمكنكم الحصول على الجنسية بكل سهولة بشرط وصل الطفل أو الطفلة لسن الرشد، تابعوا معانا السطور لمعرفة ما هي ما هي الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية. تعرف على أبرز الشروط التي يجب توافر للمقيم لحصوله على الجنسية السعودية يجب أن تتوافر كافة الشروط والنقاط التي أعلنتها والحكومة السعودية في كل متقدم لكي يتم قبول حصوله على الجنسية السعودية بكل سهولة والشروط كالتالي :- يشترط على المتقدم أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية ومدتها عشرة سنوات متتالية حتى يتم بالموافقة على طلب الجنسية. يشترط على المتقدم أن يكون بالغ سن الرشد سواء كان شخص كبير أو طفل بالغ. يشترط على المتقدم إيجاد اللغة العربية بطلاقة سواء كان قراءة أو كتابة ويجب أن يكون ليس أمي. يشترط على المتقدم البالغ أن يكون من أصحاب المهن المطلوبة داخل المملكة العربية السعودية. يشترط على المتقدم أن يكون صحفته بيضاء وليس له أي أحكام قاضية سابقة أو قد تم حبسه بأي نوع من الأعمال الغير الصالحة. يشترط على المتقدم أن يقدم وثيقة مختومة من جهة عمله تثبت مصدر دخله الشهري. يشترط على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بطلب الجنسية. يشترط على المتقدم أن يقدم طلب الحصول على الجنسية السعودية خلال سنة بعد بلوغ سن الرشد. ” فيجب على أبويه سواء كان الأب أو الأم على قيد الحياة فيجب أن يكون تحت رعايتهم الخاصة له، أما إذا كان الأب متوفي؛ فيجب استكمال أستفاء كافة الشروط السابقة ويختار المقيم الشرعي الجنسية العربية السعودية.

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