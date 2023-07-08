شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الرياض لدى إسبانيا يعلق على سرقة ساعة يد من إعلامي سعودي في برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سفير الرياض لدى إسبانيا يعلق على سرقة ساعة يد من إعلامي سعودي في برشلونة

علق السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، على حادثة سرقة ساعة يد ثمينة من الإعلامي السعودي فيصل عباس، في مدينة برشلونة والاعتداء عليه. وأعاد السفير السعودي نشر تغريدة الإعلامي، فيصل عباس، على حسابه في "تويتر" حول سرقته، معلقا عليها بالقول إن "سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقة وأعضاؤها يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في مملكة إسبانيا، وندعوهم إلى التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم". بقية التفاصيل في الاسفل وأضاف السفير "كما تود أن تلفت انتباهكم باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر، وعدم لبس مقتنيات ثمينه تلفت الانتباه.. مع خالص أمنياتي بقضاء إجازة سعيدة في ربوع إسبانيا الجميلة.. دمتم بخير وعافية، أدام الله عز بلادنا وأدام علينا الأمن والأمان، فهي نعمة لا تقدر بثمن". سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقا واعضاءها يتشرفون بخدمة المواطنين و الزائرين في مملكة اسبانيا و ندعوهم على التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم ، كما تود ان تلفت انتباهكم أتخاذ الحيطة والحذر و اليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر ، وعدم لبس مقتنيات… https://t.co/F1LI1gH372 — عزام بن عبدالكريم القين (@AzzamAlgain) July 7, 2023

كانت هذه تفاصيل خبر سفير الرياض لدى إسبانيا يعلق على سرقة ساعة يد من إعلامي سعودي في برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.