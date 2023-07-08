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سفير الرياض لدى إسبانيا يعلق على سرقة ساعة يد من إعلامي سعودي في برشلونة

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عدن - ياسمين التهامي - سفير الرياض لدى إسبانيا يعلق على سرقة ساعة يد من إعلامي سعودي في برشلونة

علق السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، على حادثة سرقة ساعة يد ثمينة من الإعلامي السعودي فيصل عباس، في مدينة برشلونة والاعتداء عليه.

وأعاد السفير السعودي نشر تغريدة الإعلامي، فيصل عباس، على حسابه في "تويتر" حول سرقته، معلقا عليها بالقول إن "سفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية العامة في ملقة وأعضاؤها يتشرفون بخدمة المواطنين والزائرين في مملكة إسبانيا، وندعوهم إلى التواصل معها عبر موقعها الرسمي لتسجيل جوازاتهم".

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف السفير "كما تود أن تلفت انتباهكم باتخاذ الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الغرباء بحذر، وعدم لبس مقتنيات ثمينه تلفت الانتباه.. مع خالص أمنياتي بقضاء إجازة سعيدة في ربوع إسبانيا الجميلة.. دمتم بخير وعافية، أدام الله عز بلادنا وأدام علينا الأمن والأمان، فهي نعمة لا تقدر بثمن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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