شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8 يوليو 2023 التحديث المسائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تراجع جديد.. سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 8 يوليو 2023 التحديث المسائي

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 عند 230.99 ريال سعودي أي ما يعادل 61.6 دولار أما سعر جرام الذهب عيار 22 سجل عند 211.74 ريال سعودي أي ما يعادل 56.46 دولار بقية التفاصيل في الاسفل وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 202.12 ريال سعودي أي ما يعادل 53.9 دولار كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 173.24 ريال سعودي أي ما يعادل 46.2 دولار فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند 134.74 ريال سعودي أي ما يعادل 35.93 دولار تحديث لحظي لسعر الذهب في السعودية سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجل عند 230.99 ريال سعودي أي ما يعادل 61.60 دولار وسعر سبيكة الذهب 5 جرام سجل عند 1,154.95 ريال سعودي أي ما يعادل 307.99 دولار أما سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل عند 2,309.89 ريال سعودي أي ما يعادل 615.97 دولار سعر سبيكة الذهب 100 جرام سجل عند 23,098.91 ريال سعودي أي ما يعادل 6,159.71 دولار وسعر سبيكة الذهب تولة سجل عند 2,693.33 ريال سعودي أي ما يعادل 718.22 دولار أما سعر سبيكة الذهب أوقية اليوم سجل عند 7,184.46 ريال سعودي أي ما يعادل 1,915.85 دولار وبالنسبة سعر سبيكة الذهب 1 كيلو سجل عند 230,989.14 ريال سعودي أي ما يعادل 61,597.10 دولار

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