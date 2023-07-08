مقتل مهندسين إثنين أثناء نزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في صعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مهندسان إثنان، اليوم السبت، بانفجار لغم أثناء عمل أحد فرق التطهير في نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقال المرصد اليمني للألغام، إن الفريق الهندسي كان قد نزع 10 ألغام (نوع صماد) مضادة للدروع في منطقة "المخنق" بالبقع، لكن اثنين من الفريق صادفا ألغاما زُرعت فوق بعضها حاولا التعامل معها وانفجر أحد الألغام بهما.



وأضاف، "استخدم الحوثيون حيل كثيرة لاستهداف فرق التطهير والنزع، من تلك الحيل زرع ألغام بطبقات متعددة، ونشر عبوات ناسفة مموهة تعمل بتقنيات حديثة لا تكشفها الماسحات التقليدية في محيط حقول الألغام، وعبوات تعمل بدواسات مشتركة وأخرى تعمل بالكاميرات الحرارية".



وقال مدير عام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أسامة القصيبي، إن اليمن من أكثر دول العالم زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن المشروع نجح حتى الآن في نزع أكثر من 400 ألف لغم وعبوات ناسفة وغير منفجرة.



وأشار القصيبي في حوار مع "يمن شباب نت" نشره في وقت سابق اليوم، إلى أن المليشيات الحوثية ما زالت تواصل جرائمها ضد الإنسانية في زراعة المزيد من الألغام في مختلف مناطق اليمن، وخاصة في المناطق الآهلة بالسكان.



وأفاد بأن مشروع مسام فقد منذ بدأ العمل 33 شهيدا؛ خمسة منهم من خبرائه الأجانب، والبقية مهندسين وقادة فرق ميدانية يمنيون، بالإضافة الى 52 مصابا أغلبهم تعرضوا لإعاقات دائمة.

