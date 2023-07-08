أسراب هائلة من الجراد الصحراوي تجتاح صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي أمس الجمعة عددا من الحقول الزراعية في العاصمة صنعاء شمال اليمن، وسط مخاوف شعبية على المحاصيل الزراعية.



وتداول ناشطون مجموعة من الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر جانبا من اجتياح الجراد مساحات كبيرة بمجموعات هائلة قادمة من محافظة الجوف.



وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إنه تم الإبلاغ عن ظهور الجراد الصحراوي الناضج وغير الناضج المعزول في المناطق المتوسطة من اليمن.



وأشارت إلى أنه "يمكن أن يحدث تكاثر على نطاق صغير في أجزاء من اليمن والحدود الهندية الباكستانية في حالة هطول المزيد من الأمطار".



والجراد الصحراوي المنتشر في بعض محافظات اليمن هو نوع من الجراد النطاط المهاجر، تعيش الجرادة الواحدة منه بين 90 و150 يوما، وتمر دائرة حياتها بـ3 مراحل: الأولى تكون فيها بيضة، وفي الثانية تتحول إلى حورية، والثالثة بعد البلوغ والنضج تصبح حشرة كاملة، وهذه المراحل الثلاث لا تستغرق سوى 3 أسابيع فقط.

ومن عادة الجراد الصحراوي أن يهاجر في أسراب كبيرة، ويضم السرب الواحد بين 40 و80 مليون جرادة، ويمكن للسرب أن يغطي مساحة تتراوح بين كيلومتر مربع ومئات الكيلومترات المربعة قاطعا مسافة قد تصل إلى 130 كيلومترا في اليوم الواحد بسرعة تصل إلى حوالي 19 كيلومترا في الساعة.



وتمثل أسراب الجراد كارثة على المحاصيل الزراعية، حيث إن طنا واحدا فقط من الجراد الصحراوي يمكنه أن يلتهم في اليوم الواحد الطعام الذي يكفي لإشباع 2500 إنسان من المحاصيل الزراعية.

