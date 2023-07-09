الأمم المتحدة: عملية إنقاذ "صافر" تسير بشكل فعّال ونقل النفط ستستغرق أسبوعين (ترجمة خاصة)

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الأمم المتحدة إن العملية الحالية لإنقاذ ناقلة صافر المتحللة تسير بكفاءة، وأن نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي طال انتظاره من الناقلة إلى ناقلة جديدة سيبدأ "قريبًا".

ونقلت صحيفة "عرب نيوز" الناطقة باللغة الانجليزية عن راسل جيكي، مستشار الاتصالات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي قوله، "لقد تقدمت الجهود بشكل جيد لتفريغ نفط صافر ".

واضاف، نتوقع أن تبحر السفينة البديلة نوتيكيا من جيبوتي إلى موقع الناقلة صافر قريبًا جدًا لتستوعب النفط. بمجرد أن تبدأ، ستستغرق عملية النقل حوالي أسبوعين.

بعد سنوات من الممانعة، سمح الحوثيون المدعومون من إيران للمهندسين الدوليين بالصعود إلى الناقلة صافر المتدهورة الراسية قبالة الحديدة في غرب اليمن.

لطالما حذر خبراء ومسؤولون بيئيون محليون ودوليون من كارثة بيئية ضخمة في البحر الأحمر إذا انفجرت السفينة أو تحطمت لأنها لم تخضع للصيانة العادية منذ سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة في أوائل عام 2015.

وجذبت صور مياه البحر التي تتدفق إلى غرف الصهريج مع تآكل الصدأ على الجدران اهتمامًا دوليًا خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال المسؤول الأممي إنه حتى لو تم تفريغ الناقلة فإنها ستظل تشكل تهديدًا ، مطالبا بتبرعات إضافية لإكمال المهمة ، والتي تشمل إعادة تدوير الناقلة وربط السفينة الجديدة بساق المرساة.

وقال جيكي "حتى بعد نقل النفط ، ستستمر صافر في تشكيل تهديد بيئي متبقي. وأضاف إن الناقلة القديمة ستظل تحتفظ ببعض النفط اللزج وستظل معرضة لخطر التفكك.

وتابع "لإنهاء العمل الذي بدأته الأمم المتحدة، هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي بقيمة 28 مليون دولار ، بما في ذلك سحب ناقلة صافر إلى ساحة إعادة التدوير الخضراء وربط السفينة البديلة بأمان إلى عوامة إرساء للساق المرساة لضمان التخزين الآمن للنفط".

وقال مسؤولون من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إن الأمم المتحدة أبلغتهم أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ قد اكتملت ، حيث اختبر المهندسون مستوى تآكل الجدار وأدخلوا الغاز الخامل إلى السفينة لتقليل محتوى الأكسجين في محاولة لتقليل نسبة تآكل الجدران ومنع نشوب حريق.

وقال مسؤول حكومي يمني طلب عدم ذكر اسمه لـ "عرب نيوز"، إن "الناقلة جاهزة الآن للتفريغ"، مضيفًا أن الحكومة اليمنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أنشأت ثلاث غرف طوارئ في الحديدة والمخا البحر الأحمر وعدن لمراقبة نقل الخام.