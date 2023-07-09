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اليمن.. مقتل وإصابة خمسة أشخاص بصاعقة رعدية في تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، جراء صاعقة رعدية ضربت بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن الشابين "عبدالله الأميري، وصلاح المطوع"، توفيا، وأصيب ثلاثة آخرون؛ نتيجة صاعقة رعدية ضربت قرية البويب في عزلة العومان بمديرية ماوية شرقي تعز.

وتوفي نحو 10 أشخاص في عدد من المحافظات اليمنية؛ نتيجة الصواعق الرعدية التي صاحبت هطول الأمطار خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه اليمن نسبة كبيرة في هطول الأمطار، هي الأكثر مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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