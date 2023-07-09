اليمن.. مقتل ضابط وإصابة 8 أخرين بهجوم حوثي بطائرة مُسيّرة على تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب تسعة جنود بينهم ضابط، السبت، في هجوم بطائرة مسيّرة نفذتها مليشيا الحوثي، على محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة، إن ضابطا قتل مع مرافقه، وأصيب سبعة آخرون، في هجوم شنتّه طائرة مُسيّرة شنتها مليشيا الحوثي على محافظة تعز، التي تشهد تحشيدًا حوثيًا واستعدادات في مختلف المحاور.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن عن نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بقيادة محور تعز العسكري، العقيد عبد الباسط البحر، قوله "إنّ الحوثيين قصفوا بواسطة الطيران المسيّر مواقع الجيش وبعض القرى في الجهة الغربية من مدينة تعز، وبالتحديد مناطق مدرات، ووادي حذران، ووادي الضباب".

وأوضح أن المناطق المستهدفة، يتخذها سكان مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين منذ 8 سنوات، متنفساً ومتنزهاً لهم، "خصوصاً في أيام الأعياد والمناسبات والعطل الرسمية، حيث تخرج إليها العائلات، ومنها يمر الطريق الوحيد للمدينة، شريان تعز الوحيد".

وأضاف: "شنت المليشيا قصفاً بالطيران المسيّر دون تفريق بين مواقع العائلات ومواقع الجيش"، مؤكداً سقوط قتيلين وسبعة جرحى في صفوف القوات الحكومية والمدنيين.

وقالت مصادر عسكرية ومحلية إنّ القتيلين هما القائد العسكري في الجبهة الغربية، عمر عبدالإله الصبري، ومرافقه، فيما أصيب سبعة أشخاص بينهم مدني واحد.

ولم يصدر عن الحوثيين أي إعلان بالخصوص، وفي العادة لا تعلن الجماعة عن أي عمليات من هذا النوع.

وبين الحين والآخر، تتعرض القوات الحكومية في تعز ومحافظات يمنية أخرى، لاستهداف حوثي بالطيران المسيّر. وتسفر بعض هذه الهجمات عن سقوط ضحايا.

كما تنفذ مليشيا الحوثي هجمات وتسللات في أكثر من جبهة تقول قوات الحكومة إنها تتصدى لها، وذلك منذ انتهاء الهدنة التي سرت برعاية أممية لستة أشهر وانتهت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ودخول البلاد في وضع يشبه الهدنة من دون إعلان.

وأخيراً، كثفت مليشيا الحوثيين تحركاتها العسكرية في مختلف جبهات البلاد لا سيما تعز، التي دفعت إليها بقوات ومعدات عسكرية، بالتزامن تهديداتهم بحرب مفتوحة في حال لم ينجز اتفاق هدنة وفق اشتراطاتهم.

وقال العقيد البحر إنّ "التحشيد والتعزيز باتجاه تعز مستمر"، مرجعاً سبب تركيز الجماعة على جبهات تعز لعدة اعتبارات، من بينها أنّ الحوثي يعتبر تعز "حجر عثرة" في طريق "استكمال مشروعه" منذ بداية الحرب.