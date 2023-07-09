الثاني خلال أيام.. مقتل مغترب يمني على يد مسلح في نيويورك الأمريكية

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مغترب يمني، السبت، برصاص مسلح، وسط مدينة نيويوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت مصادر مطلعة إن الشيخ "حمود على الصايدي" قتل مساء السبت، في منطقة كوبنز، بمدينة نيويورك الأمريكية، على يد مسلح، كان يسوق دراجة نارية.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل صورًا للقاتل، وهو على متن دراجة نارية، اثناء قيامه بإطلاق الرصاص على الشيخ الصايدي، أثناء خروجه من منزله.

وحسب المصادر، فقد القت الشرطة القبض على القاتل، وأودعته السجن.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل أخرى حتى كتابة الخبر عن هذه الجريمة، التي لا تزال أسبابها غامضة، وكذا تفاصيل عن هوية القاتل.

يأتي هذا بعد أيام من مقتل مغترب بسطو مسلح داخل متجره في ولاية مسيسبي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع عدد الضحايا اليمنيين الذين لقوا حتفهم على يد مسلحين داخل الولايات المتحدة الامريكية، خلال الأشهر الماضية، وسط صمت مخز من قبل الجهات الرسمية.