شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يكاد صدرها ينطق..!! ميريام فارس تبدأ إجازتها بإطلالة صادمة تعدت فيها الحدود.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ب كاش مايوه وجسم عريان، بدأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس إجازتها الصيفية من إحدى الجزر التي لم تذكر تفاصيل عنها، واكتفت بمشاركة صور جريئة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، وعلقت عليها بعبارة “Island mood”.

ميريام فارس ظهرت في الصور المثيرة للجدل وهي بحالة مزاجيّة رائعة، مرتدية بيكني قطعتين باللون الأخضر، حيث كشفت الجزء العلوي من جسدها المستور فقط بحمالة الصدر، بينما قامت بتغطية الجزء السفلي من جسدها بـ”كاش مايوه” باللون الاحمر.

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ويبدو أن الفنانة اللبنانية ميريام فارس كانت على علم مسبق للانتقادات التي سوف توجه لها بسبب إطلالتها الجريئة، لتتخذ خطوة إغلاق خاصية التعليقات على أحدث إطلالاتها.

ميريام فارس تتصدر غلاف مجلة أمريكية

وكانت النجمة اللبنانية ميريام فارس قد تصدرت غلاف مجلة ” PUMP ” الأمريكية المتخصصة في الفنون والموضة في عددها الصادر لشهر يونيو/حزيران والتي صدرت مؤخرا، ونشرت محتوى ما ورد فيها عبر حسابها على “انستغرام”.