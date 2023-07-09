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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. "جسم طائر غير معروف" يعبر سماء المملكة وسط تساؤلات كثيرة وخبير فلكي يوضح (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأجسام مضيئة تعبر سماء السعودية، ما أثار التساؤلات. وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو، حيث يظهر فيه جسم وصفه البعض بالـ"الغريب" في سماء السعودية، في حين وثق المقطع خطا ضوئيا بشكل مستقيم، ويتحرك بسرعة في الفضاء. بقية التفاصيل في الاسفل وأثار المقطع حيرة المستخدمين، إذ قال أحدهم إنه "ظاهرة غريبة"، فيما وصفه آخرون بـ"الجسم الفضائي الغريب"، وسط تساؤلات كثيرة. أقمار ستار لنك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت وتشاهد من عدة مناطق

*مقطع متداول pic.twitter.com/ifpOcMJIU2 — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) July 8, 2023 من جهته، شرح الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، طبيعة هذه الأجسام، حيث نشر مقطع الفيديو على حسابه في "تويتر" معلقا عليه بالقول إنها "أقمار ستار لينك الفضائية تعبر السماء فجر هذا اليوم السبت، وتشاهد من عدة مناطق".

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