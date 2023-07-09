منظمة حقوقية توثق 588 انتهاكا حوثياً طال منازل المدنيين في محافظة ذمار منذ بداية الانقلاب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت منظمة مساواة للحقوق والحريات، عن توثيق 588 انتهاكا ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، طالت منازل المدنيين في محافظة ذمار خلال سنوات الانقلاب، آخرها مصادرة منزل في مدينة ذمار أمس السبت.



وقالت في تقرير لها، السبت، إن الانتهاكات الحوثية توزعت بين 453 حالة اقتحام منازل ونهب محتوياتها، وتفجير 72 منزلا، بالإضافة إلى مصادرة نحو 63 منزلا في المحافظة.



وأوضحت المنظمة أن هذه الإحصائية لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية بحق منازل المواطنين في محافظة ذمار وإنما اقتصرت على الانتهاكات التي تمكن راصدوا المنظمة من لقاء ضحاياها ورصدها وتوثيقها.



وفي أحدث انتهاك للمليشيا من هذا النوع، أشارت المنظمة إلى أن عشرات المسلحين الحوثيين، أقدموا أمس السبت على اقتحام منزل المواطن "عبدالولي اليعري" الكائن في حي الجدد جنوب مدينة ذمار ثم مصادرته بعد طرد ساكنيه.