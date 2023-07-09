[ وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في محافظة حجة ]

توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفل وامرأة جراء صاعقة رعدية في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، السبت، إن صاعقتين رعديتين ضربت منزل المواطن (محمد حسن صالح الخيواني) في مديرية بني العوام في محافظة حجة، توفي على إثرها ثلاثة أشخاص من أفراد أسرته بينهم طفل وامرأة.



وأوضحت المصادر أن الصاعقة تسببت أيضا بنفوق إحدى المواشي التابعة لهم.



يُشار إلى أنه وخلال الأسابيع الأخيرة تم تسجيل عشرات الوفيات جراء الصواعق الرعدية المصاحبة للأمطار في عموم البلاد.

