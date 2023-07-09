شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كريستيانو لن يستطيع العودة إلى السعودية بسبب صور جورجينا الجديدة.. خلعت كل شيء وظهرت كيوم ولدتها أمها _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صور جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة، “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة جريئة أثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.



واستعرضت جورجينا ، البالغة من العمر 29 عامًا ، جسدها بفستان أصفر شفاف على متن قارب، وكان معظم جسمها مكشوف أمام المتابعين، حيث كان الفستان قصيراً للغاية لدرجة أنه كشف ملابسها الداخلية من الأسفل.

واستكملت شريكة كريستيانو رونالدو إطلالتها بزوج من الكعب العالي المدبب والشفاف، مع حقيبة سوداء.

تركت جورجينا خصلات شعرها الداكنة الطويلة في موجات فضفاضة، وارتدت نظارات شمسية سوداء.

وتزينت عشيقة رونالدو بزوج من الأقراط المتدلية الفضية، مع ماكياج لا يشوبه شائبة.

يخت فخم

كما شاركت لقطة مذهلة ظهرت فيها هي وحبيبها كريستيانو يشاهدان غروب الشمس من اليخت الفخم مع الأصدقاء.

بدا لاعب كرة القدم رائعًا بلا عناء في قميص من الكتان الأبيض وسروال قصير والنظارات الشمسية المتناسقة.

وكان كريستيانو وجورجينا قد سافرا إلى إيطاليا لقضاء عطلة مع أطفالهما وقاموا بتوثيق رحلتهم الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعي.