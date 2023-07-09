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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. شيخ تسعيني يحتفل بزواجه ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بالسعودية، يوثق احتفال الشيخ ناصر بن وهق المرشدي العتيبي الذي يبلغ من العمر 90 عاما، بزواجه في عفيف.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي وثقه حفيد الشيخ ناصر، حيث قال فيه "مبروك جدي..هذا العرس بالرفاه والبنين".

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وعلق النشطاء في "تويتر" على مقطع الفيديو، حيث قال أحدهم "الشيخ ناصر بن دحيم بن وهق المرشدي.. زواجه قبل البارح في عفيف.. الله يبارك له وجعل الفال ولد.. ماشاء الله تبارك الله"، وأضاف آخر قائلا "مقطع فيديو لعريس اليلة البارحة الشيخ ناصر بن وهق المرشدي.. أطال الله في عمرك يا بن وهق والله يرزقك بذرية الصالحة يارب العالمين".