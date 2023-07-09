شكرا لقرائتكم خبر عن رجل سعودي خسر13 مليون ريال دفعة واحدة لكنه فعل حركة ذكية أرجعت له كل أمواله مضاعفة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجل سعودي خسر13 مليون ريال دفعة واحدة لكنه فعل حركة ذكية أرجعت له كل أمواله مضاعفة!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة ساحقة مقطع فيديو، يروي قصة حقيقية للربح والخسارة في عالم التجارة والأموال، والذي انتشر بين الجمهور كالنار في الهشيم، خاصة وأن القصة غير متوقعة ويصعب تصديقها.

وتمكن البوجر "يوسف القحطاني" من مقابلة صاحب القصة بشكل مباشر، وقام بتصوير مقطع فيديو برفقته يروي للناس قصته بالتفصيل.

بقية التفاصيل في الاسفل

ويقول الرجل أنه خسر في عالم الأسهم جميع نقوده عام 2009، ووصل اجمالي نقوده التي خسرها إلى نحو ثلاثة ملايين، حتى أنه باع سيارته وكل ما يمتلك.

وأوضح الرجل ان احد أصدقائه الذي يعتبره أخًا حقيقيًا له، عرض عليه مبلغ 13 مليون ريال سعودي دفعة واحدة، من أجل أن يقوم بتشغيلها ويخرج من ضائقته.



وأقسم الرجل على كل حرف يقوله أن القصة واقعية لا تمت للكذب بصلة، حيث قال أنه كان مندهشًا من كرم صديقه وشهامته حتى أنه فكر في رفض الأمر لكنه في نهاية الأمر اضطر أن يوافق.

وبدأ الرجل العمل مجددًا حيث أخذ مليون تلو آخر من حساب صديقه، لكنه خسر خسارات فادحة ووصلت قيمة خساراته إلى سبعة مليون ريال.



وعقب فترة جاء اليه صديقه في زيارة ولم يتحدث معه بخصوص النقود، لكن في المرة التي تلتها طلب منه نقود لأن والده بحاجة إليها بشكل فوري، ففقد الرجل وعيه من شدة الصدمة والخجل حيث لم يعرف كيف يصارح صديقه بما حدث للنقود لكنه مان مجبورًا على اخباره في النهاية، حيث شد صديقه على يديه وأخبره أن لا يضيق ولا يبتئس وأن كل شيء سيصير بخير.

وحدثت مع الرجل بعد ذلك المعجزة والمصادفة التي غيرت حياته تمامًا، حيث أنه عندما اتخذ هذه الخطوة عادت إليه النقود أضعافًا، ويمكن الاستماع للقصة كاملة بتفاصيلها وما حدث في المقطع التالي: