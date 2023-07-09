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عدن - ياسمين التهامي - براتب شهري يفوق 10000 ريال سعودي..الخطوط الجوية السعودية تفتح باب التوظيف الفوري لهذه التخصصات

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في البرنامج التدريبي لحملة (الثانوية) أو (الدبلوم) بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه. مسمى البرنامج: بقية التفاصيل في الاسفل – برنامج فنيي صيانة الطائرات.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج تدريبي مُعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات.

مدة البرنامج:

– مدة (24) شهرًا بإجمالي عدد (2010 ساعة تدريبية). الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- شهادة الثانوية العامة أو دبلوم فني. 3- معدل تراكمي لا يقل عن 75٪ لحاملي الشهادة الثانوية. 4- معدل تراكمي لا يقل عن (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم. 5- اللغة الإنجليزية (IELTS 5 / STEP by QIYAS 72٪ / TOEFL 450) أو أعلى. 6- على استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة. المزايا:

– مكافأة شهرية (6,000) ريال.

– تأمين طبي للمتدرب. – تذاكر مخفضة للمتدرب (حسب سياسة الشركة). – التسجيل في (التأمينات الاجتماعية). موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق 2023/07/04م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/12/29هـ الموافق 2023/07/17م.

طريقة التقديم:

– لبقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

https://saudia.taleo.net/careersection/sv_externalcareersection/jobdetail.ftl?job=23000030&tz=GMT%2B03%3A00&tzname=Asia%2FRiyadh?s

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