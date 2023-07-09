بعد فشل فعاليات 7/7 - المجلس الانتقالي يرتب لفعالية تصعيدية جديدة ضد الحكومة في عموم مديريات حضرموت

يستعد المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات، لتنفيذ فعاليات تصعيدية جديدة ضد الحكومة الشرعية في عموم مديريات حضرموت (شرقي اليمن).



وأعلنت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو" التابعة للانتقالي، عن برنامج تصعيدي ضد الحكومة الشرعية يبدأ الثلاثاء، تحت ذريعة محاربة الفساد والتنديد بتردي الخدمات.



ودعت لجنة الانتقالي إلى وقفات شعبية في جميع مديريات محافظة حضرموت يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023م، وذلك ضمن برنامج تصعيدي ضد الحكومة في محافظة حضرموت التي أعلنت جميع مكوناتها الشهر الفائت عن تشكيل مكون عام باسم (مجلس حضرموت الوطني) كإطار وحيد يعبر عن المحافظة وتطلعات أبنائها.



وكان الانتقالي قد فشل في إقامة فعالية جماهيرية يوم الجمعة الماضية رغم دعوات التحشيد والدعائية الكبيرة التي جاءت كرد فعل على تشكل المجلس وزيارة الرئيس العليمي للمحافظة.



والجمعة قبل الماضية، اختتم رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارته إلى حضرموت والتي استمرت أسبوعا افتتح ووضع خلالها أحجار أساس عدد من المشاريع الخدمية والانمائية بتمويل من البرنامج السعودي لإعمار اليمن وأخرى بتمويل السلطة المحلية.



وكان العليمي قد أكد في كلمة خلال لقاء مع قيادة سلطة حضرموت بالمكلا، التزام مجلس القيادة والحكومة، "بجعل حضرموت في صدارة الأولويات، بما في ذلك تخفيف المعاناة الإنسانية والخدمية عن مواطنيها، وتمكينهم من إدارة شؤونهم الاقتصادية والأمنية، وجلب الاستثمارات كنموذج لدولة المؤسسات المنشودة".

