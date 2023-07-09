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عدن - ياسمين التهامي - زيارته للسعودية..امريكي يصدرتصريح يجذب انظارالعالم حول موقف تعرض له في السعودية

أعرب مواطن أمريكي، جاء في زيارة إلى السعودية، عن تعجبه من ترك الأهالي لبضائعهم في الأسواق دون حماية أو حراسة أو حتى كاميرات أمنية، لحمايتها من أي سرقة محتملة. وقال الأمريكي في المقطع الذي شاركه عبر مواقع التواصل وحصد تفاعلا واسعًا، "أهلا يا شباب، الساعة 00:4 صباحًا، سأريكم شيئًا". وأشار الأمريكي إلى أن الكثير من الفاكهة والخضروات متراصة في الأسواق، دون أن يحرسها أي من أصحابها، أو حتى وجود كاميرات أمنية تمنع سرقتها. واختتم الأمريكي، أنا هنا في السعودية الحقيقية، لا يوجد أحد هنا، مشيرًا إلى كوم كبير من الحبحب قائلًا: "يمكنني أخذ واحدة، هم يتركونها هكذا لأنهم غير قلقين بشأن أي أمان". https://t.co/RbhLdFwLS4 بقية التفاصيل في الاسفل

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