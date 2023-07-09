شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي.. يقدم عرض ضخم لضم ساديو ماني بعد نجاح صفقة فيرمينو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأهلي السعودي.. يقدم عرض ضخم لضم ساديو ماني بعد نجاح صفقة فيرمينو

هناك مفاجآت جديدة من النادي الأهلي السعودي وخصوصا بعد تعاقده مع الحارس السنغالي إدوارد ميندي، ولكي يكمل صفقات تعاقده تعاقد مع لاعب ليفربول فيرمينو، ويرغب النادي الأهلي بإعادة ثنائية ليفربول مرة أخرى حيث قام بزيادة العرض المقدم إلى ساديو ماني.

ونشر الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا خلال صفحته الرسمية على تويتر قائلا " الأهلي قدّم للاعب السنغالي عرضًا بقيمة 20 مليون يورو سنويًا، حتى 2026، مشددًا على أن ماني اقترب من الانضمام إلى النادي السعودي".

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وأشارت تقارير أخرى أن نادي الأهلي يقوم بالضغط على ساديو من أجل التوقيع معه خلال الساعات القادمة لأن النادي الأهلي يرغب بضم الشمل بين فيرمينو وساديو ماني من جديد"