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عدن - ياسمين التهامي - الداخلية السعودية تعلن رفع رسوم تجديد الإقامة للمغتربين العاملين في هذه المهن ( السعر الجديد)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للجوازات، عن تعديل في رسوم تجديد الإقامة للوافدين من جميع الجنسيات وجميع المهن. وقد حددت الوزارة رسوم كل مهنة على حدة، وفي هذا المقال سنتعرف على الرسوم الجديدة والمهن التي تشملها التعديلات المعلنة.

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على الشخص العامل في إحدى الشركات الخاصة سداد مبلغ قيمته 650 ريال سعودي لتجديد إقامته. بينما يتعين على المرافقين سداد 2000 ريال سعودي، وعلى العمالة المنزلية سداد 600 ريال سعودي.

بقية التفاصيل في الاسفل

وقد حددت الوزارة بعض الفئات التي تم اعفائها من سداد رسوم تجديد الإقامة، وتشمل هذه الفئات الحاصلين على منح دراسية، والفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، والأشخاص الذين يحملون جنسيات دول التعاون الخليجي، وأبناء المواطنة من أب أجنبي لا يحمل الجنسية السعودية، والزوجة الأجنبية للمواطن السعودي.

ويجب على جميع الأشخاص الذين انتهت إقامتهم داخل المملكة تقديم المستندات اللازمة لتجديد الإقامة، وتشمل هذه المستندات نموذج طلب تجديد الإقامة.



• يجب أن يكون لدى المقيم جواز سفر صالح.

• يجب تقديم صور شخصية حديثة ومطابقة لمواصفات وزارة الخارجية السعودية.

• يجب تقديم نسخة من عقد العمل.

• يجب تقديم نسخة من تصريح العمل الصالح.

• يجب تقديم نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الصالحة.

• يجب تقديم أحدث وثيقة لتجديد الإقامة للمقيم.

خطوات سداد رسوم تجديد الإقامة:

• قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي عن طريق الرابط المرفق.

• اختر قائمة المدفوعات واختر خيار السداد.

• حدد قسم المقيمين.

• حدد نوع الطلب واختر خيار تجديد الإقامة.

• أدخل رقم الإقامة ومدة التجديد المطلوبة.

• اضغط على زر الاستمرار.

هل تم تخفيض رسوم المرافقين؟

أعلنت مديرية الجوازات أنه لم يتم تخفيض رسوم المرافقين، وسيتم الإعلان عن أي تخفيضات مستقبلية في الرسوم عند الحاجة.

ما هي أسعار تغيير المهنة للوافدين؟

تبلغ رسوم تغيير المهنة للوافدين إلى المملكة العربية السعودية 1000 ريال سعودي وهذا ما أعلنته مديرية الجوازات في المملكة، كما حددت قيمة رسوم نقل الكفالة للعامل للمرة الأولى 2000 ريال سعودي.



هل يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي من رسوم تجديد الإقامة؟

يتم إعفاء زوجة المواطن السعودي ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية من رسوم تجديد الإقامة، بالإضافة إلى ذلك يتم أيضًا إعفاء أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي من هذه الرسوم.