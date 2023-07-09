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عدن - ياسمين التهامي - مذيع للفنان محمدعبده:إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا..الإمارات شو؟ شاهد:رد المفاجاة
كشف الفنان محمد عبده عن لقب دولة الإمارات، بعدما وصف السعودية أنها أبو الدنيا.
وأجاب محمد عبده عن سؤال المذيع في لقاء مؤخرًا عندما قال له: إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟، ورد عليه الفنان محمد عبده بسخرية: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية.
وأردف محمد عبده حديثه معلقا على سؤال المذيع بـ كيف يقضي عطلته في أيام عيد الأضحى المبارك، رد عبده، خلال لقائه مع برنامج Et بالعربي: طبعا ما عندنا إجازات.
"هي مع ابو الدنيا".. محمد عبده يرد على سؤال أحد الصحافيين في حفله بدبي "اذا مصر أم الدنيا و #السعودية أبو الدنيا و #الامارات شو ؟
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