شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع للفنان محمدعبده:إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا..الإمارات شو؟ شاهد:رد المفاجاة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مذيع للفنان محمدعبده:إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا..الإمارات شو؟ شاهد:رد المفاجاة

كشف الفنان محمد عبده عن لقب دولة الإمارات، بعدما وصف السعودية أنها أبو الدنيا.

وأجاب محمد عبده عن سؤال المذيع في لقاء مؤخرًا عندما قال له: إذا كانت مصر أم الدنيا والسعودية أبو الدنيا.. الإمارات شو؟، ورد عليه الفنان محمد عبده بسخرية: الإمارات أبو الدنيا مع السعودية.

وأردف محمد عبده حديثه معلقا على سؤال المذيع بـ كيف يقضي عطلته في أيام عيد الأضحى المبارك، رد عبده، خلال لقائه مع برنامج Et بالعربي: طبعا ما عندنا إجازات.

"هي مع ابو الدنيا".. محمد عبده يرد على سؤال أحد الصحافيين في حفله بدبي "اذا مصر أم الدنيا و #السعودية أبو الدنيا و #الامارات شو ؟

بقية التفاصيل في الاسفل

https://t.co/grQDD4MQ02