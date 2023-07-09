عدن.. وزير الدفاع يدشن العام الدراسي في الكلية الحربية ويفتتح أجنحة للجوية والدفاع الجوي والساحلي

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، اليوم الأحد، العام الدراسي والتدريبي للدفعة 52 في الكلية الحربية بالعاصمة المؤقتة عدن، وفتح أجنحة للجوية والدفاع الجوي والبحرية والدفاع الساحلي في ذات الكلية.



أشاد الداعري في كملته خلال التدشين بحضور عدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر؛ بالانضباط والتجانس الذي قدمه منتسبو الدفعة في العرض العسكري، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ونوه إلى أن منتسبي الدفعة من مختلف مكونات القوات المسلحة ومن كافة المناطق المحررة من ميدي إلى صعدة والجوف ومأرب وشبوة والمهرة وحضرموت وابين وعدن ولحج والضالع واب وتعز والحديدة وحتى سقطرى.



وأشار وزير الدفاع الى شجاعة منتسبي الدفعة وتضحياتهم وبطولاتهم في مختلف جبهات القتال لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية كون معظمهم اتوا من ميادين القتال والمواجهة، مشجعاً على التنافس والتفوق في التحصيل العلمي والاكاديمي واكتساب المعرفة لضمان مستقبل مشرق لليمن والمؤسسة العسكرية.



كما وجه هيئات ودوائر وزارة الدفاع بتذليل الصعوبات وتوفير كافة الامكانيات بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وصقل مهاراتهم وتعزيز العقيدة القتالية والولاء الوطني لديهم كونهم قادة المستقبل.



وقال الفريق الداعري، إن المليشيات الحوثية دمرت الكليات والمعاهد العسكرية كغيرها من مؤسسات الدولة وإن إعادة هذه الصروح العلمية لإداء رسالتها ومهمتها يعد لبنة أساسية في بناء المؤسسة العسكرية.



وأشار إلى عودة الكليات ثمرة لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى، مؤكدا المضي قدما نحو مستقبل البناء والعلو والمجد.



في ذات السياق اجتمع وزير الدفاع بهيئة التدريس في الكلية العسكرية واستمع الى همومهم واحتياجاتهم موجها بتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات لتقديم ونقل افضل الخبرات إلى منتسبي الدفعة الجديدة.



وأكد أن العسكريين كتلة صلبة غير قابلة للتمزيق والتشتيت مشددا على إبعاد الكلية عن السياسة والحزبية والشعارات، والاهتمام بالتدريب والتأهيل والانضباط والتقاليد العسكرية لتخريج ضباط المستقبل على اعلى درجة من الكفاءة والخبرة.

