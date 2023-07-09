طالبت بسرعة كشف الجريمة.. أحزاب تعز: اغتيال "الحيسي" استهداف للمجتمع وقواه الحية لكنها لن ترهب شعبنا

المنامة - ياسر ابراهيم - دانت الأحزاب السياسية في محافظة تعز، اليوم الأحد، عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، الشيخ علي محمد الحيسي، وأحد رجال المقاومة، الأسبوع الماضي، في مدينة المخا غربي المحافظة جنوب غربي اليمن.



وطالبت أحزاب تعز في بيان لها، السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة وفي مديرية المخا تحديدا، القيام بمسؤوليتها في سرعة الكشف عن الجريمة، والقبض على الجناة لتقديمهم لمحاكمة عادلة.



وأوضح البيان إلى أن الشهيد الحيسي، أحد رجال المقاومة بتعز ومن الذين انخرطوا للدفاع عن المدينة وكان له إسهاماته في تحرير مديرية المخا، وأحد وجهاء مديرية المخا وشيخ منطقة المشقر.



واعتبرت أحزاب تعز، عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي في الإصلاح الحيسي "جريمة وحشية لا يقدم عليها إلا الجبناء، ومسلك لن يؤثر على روح وعضد المقاومين".



وأكدت أن جريمة اغتيال الحيسي لن ترهب الشعب الذي توجه ضده مثل هذه الأعمال، موضحة أن جرائم الاغتيال من هذا النوع تستهدف بالأساس المجتمع وقواه الحية.



كما أكد البيان أن المستهدف في هذه الظروف هو مشروع المقاومة، ومكونات الشرعية التي عليها أن تدين هذا الاغتيال، وتتخذ الحيطة والحذر لمواجهة كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الثورة والجمهورية، وضد تعز كرافعة لمشروع المقاومة وحاملة لقيم الثورة والنظام الجمهوري.



نص البيان:



تدين الأحزاب السياسية في محافظة تعز عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها القيادي في التجمع اليمني للإصلاح علي محمد الحيسي، أحد رجال المقاومة بتعز ومن الذين انخرطوا للدفاع عن المدينة وكان له إسهاماته في تحرير مديرية المخا، وأحد وجهاء مديرية المخا وشيخ منطقة المشقر.



والأحزاب السياسية بمحافظة تعز وهي تدين بأشد تعبيرات الإدانة هذه الجريمة، فإنها تطالب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة وفي مديرية المخا تحديدا، القيام بمسؤليتها في سرعة الكشف عن الجريمة والقبض على الجناة لتقديمهم لمحاكمة عادلة.



إن عملية الاغتيال التي استهدفت القيادي في التجمع اليمني للاصلاح تعد جريمة وحشية لا يقدم عليها إلا الجبناء، وهو مسلك لن يؤثر على روح وعضد المقاومين، ولن يرهب شعبنا الذي توجه ضده مثل هذه الأعمال، فجرائم الاغتيال من هذا النوع تستهدف بالأساس المجتمع وقواه الحية، وفي هذا الظرف فإن المستهدف هو مشروع المقاومة ومكونات الشرعية التي عليها أن تدين هذا الاغتيال وتتخذ الحيطة والحذر لمواجهة كل الدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الثورة والجمهورية، وضد تعز كرافعة لمشروع المقاومة وحاملة لقيم الثورة و النظام الجمهوري.



صادر عن الاحزاب السياسية تعز

١- المؤتمر الشعبي العام

٢- التجمع اليمني للاصلاح

٣- الحزب الاشتراكي اليمني

٤- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

٥- اتحاد القوى الشعبية اليمنية

٦- اتحاد الرشاد اليمني

٧- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي.

٨- حزب السلم والتنمية

٩– حزب العدالة والبناء



الأحد 9يوليو 2023

