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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تقسم ظهر أبناء هذه الدولة وتمنعهم من الدخول إلى المملكة وترحيل جميع المتواجدين

أصدرت وزارة الموارد البشرية السعودية قرارًا يقضي بتوطين المهن في عام 2023. ولكي تعرفوا المهن المسموح بها للأجانب في المملكة في عام 2023، سنقوم في هذا المقال بتوضيحها.

بعد صدور قرار توطين المهن في المملكة، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في توطين المهن والوظائف وتنظيمها في البلاد، بهدف توفير فرص عمل متكافئة في المجتمع وتعزيز الاقتصاد السعودي وتنميته.

بقية التفاصيل في الاسفل

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على إصدار دليل توطين المهن، والذي سيبدأ بنسبة 35% من توطين المهن والأعمال الاستشارية في 6 أبريل 2023 في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية في 24 مارس 2024، سترتفع نسبة توطين المهن إلى 40%، وسيشمل هذا القرار جميع المنشآت دون استثناء.



وقد حددت وزارة الموارد البشرية بعض المهن التي لم يتم إدراجها في قائمة المهن المسموح بها، ومنها: مهنة عامل النظافة، تحميل وتفريغ البضائع في مختلف المجالات، المختصون الذين لديهم خبرة متخصصة في تشغيل الألعاب، وبعض المهن الأخرى.

بهذا القرار، تسعى السعودية إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحقيق التوازن في سوق العمل، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.