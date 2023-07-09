شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفاض سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023 في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 يوليو 2023 سعر الذهب في السعودية السعر بالريال السعر بالدولار عيار 24 232.16 ريال 61.91 دولار عيار 22 212.82 ريال 56.75 دولار عيار 21 203.15 ريال 54.17 دولار عيار 18 174.12 ريال 46.43 دولار عيار 14 135.43 ريال 36.11 دولار عيار 12 116.08 ريال 30.95 دولار سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 في السعودية سعر الذهب عيار 24 اليوم في السعودية استقر سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 232.16 ريال، بما يعادل نحو 61.91 دولار. سعر الذهب عيار 21 في السعودية وثبت سعر الذهب عيار 21 عند 203.15 ريال، بما يعادل نحو 54.17 دولار. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الذهب اليوم لعيار 18 وشهد سعر الذهب عيار 18 استقرارا ليسجل 174.12 ريال، بما يعادل نحو 46.43 دولار. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم ثباتًا عند 1.625 ريال، بما يعادل نحو 433.38 دولار. سعر أوقية الذهب وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية نحو 7.220 ريال، بما يعادل نحو 1925 دولار. سعر كيلو الذهب أما كيلو الذهب فحقق سعر اليوم نحو 232، 162 ريال سعودي، بما يعادل 61.910 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.