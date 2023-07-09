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عدن - ياسمين التهامي - استشاري سعودي يكشف عن عوامل بسيطة تخفض ضغط الدم المرتفع دون أدوية

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن 7 عوامل تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع دون تناول أدوية. وأوضح "النمر" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن تناول الأطعمة بدون ملح وممارسة الرياضة وتناول الفواكه والخضروات، كل ذلك يساعد في خفض الضغط. بقية التفاصيل في الاسفل وحذر "النمر" من تناول مشروبات مثل القهوة والشاهي والكحوليات، وبعض العادات مثل التدخين والسهر. وقال "النمر" في تغريدته: "مما يساهم في إنزال الضغط المرتفع من غير دواء: ١.الحمية عن الملح. ٢.الرياضة. ٣.إنزال الوزن. ٤.تناول الخضروات والفواكه. ٥.تقليل القهوة/الشاهي. ٦.إيقاف التدخين والكحوليات. ٧.الابتعاد عن السهر.

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