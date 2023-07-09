محافظ المهرة يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق سفينة نفطية جانحة بميناء نشطون

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق سفينة نفطية جانحة في ميناء نشطون بالمحافظة شرفي اليمن.



جاء ذلك خلال تكريمه موظفي وعمال منشأة نشطون، ومؤسسة موانئ البحر العربي، لجهودهم في تفريغ كميات كبيرة من سفينة جانحة على سواحل المحافظة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"



وأشاد المحافظ ياسر بالجهود التي منعت وقوع كارثة بيئية بسواحل المحافظة، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ملاك السفينة.



فيما استعرض مدير فرع هيئة الشؤون البحرية نعيم العمودي، الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص السفينة الجانحة، وتجنيب المحافظة كارثة بيئية.



وأمس السبت ذكرت الوكالة الرسمية أن الطواقم المتخصصة، أنهت عملية تفريغ الناقلة النفطية "مليحة" الجانحة في ميناء نشطون بمحافظة المهرة منذ نهاية يونيو الماضي بسبب شدة الرياح وارتفاع أمواج البحر.



وقال مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة، محسن بلحاف، إن فريق متخصص من موظفي وعمال المنشأة تمكن من ضخ النفط بالكامل من الناقلة.



وأشار إلى أنه تم بعد ذلك تموين محطات المحافظة بمادة البترول والإسهام في تخفيف أزمة المشتقات التي شهدتها المحافظة.

