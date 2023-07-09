الأمم المتحدة: 11 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في يونيو 2023

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أنّ نحو 11 ألف مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن في شهر يونيو/ حزيران الماضي.



وقد أفادت المنظمة بأنّ مصفوفة تتّبع النزوح التابعة لها "لاحظت دخول 10 آلاف و800 مهاجر أفريقي إلى اليمن في يونيو 2023" من دون ذكر جنسياتهم أو منافذ دخولهم إلى البلاد.



وذكرت المنظمة، في تقرير أخير لها، أنّ "هؤلاء يشكّلون تراجعاً بنسبة ستّة في المائة عن الشهر الذي سبق (مايو/ أيار 2023) الذي وصل فيه 11 ألفاً و463 مهاجراً".



وأضاف أنّه "منذ الأوّل من يناير/ كانون الثاني 2023 إلى 30 يونيو من العام نفسه، وثّقت مصفوفة تتّبع النزوح وصول 77 ألفاً و130 مهاجراً إلى اليمن".



وفي مايو الماضي، أعلنت المنظمة وصول أكثر من 40 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، مطالبة بدعم "فوري" لتوفير احتياجاتهم الأساسية.



ويُعَدّ اليمن وجهة للمهاجرين من دول القرن الأفريقي، لا سيّما إثيوبيا والصومال، ويهدف كثيرون منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصاً السعودية الواقعة على الحدود الشمالية لليمن.



المصدر: الأناضول

