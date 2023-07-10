بسبب عمل تخريبي.. خروج شركة "عدن نت" عن الخدمة في محافظة "حضرموت"

المنامة - ياسر ابراهيم - خرجت خدمة "عدن نت" عن الخدمة، اليوم الأحد، في محافظة حضرموت، شرقي البلاد؛ نتيجة عمل تخريبي.

وقالت مصادر في المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت، إن كابل الألياف تعرض لعمل تخريبي بين محافظتي عدن وأبين، ما أدى إلى قطع شبكة "عدن نت" في حضرموت، وخروجها عن الخدمة.

وكانت الحكومة قد دشنت مطلع مارس/آذار الماضي، خدمة "عدن نت" في محافظة حضرموت، ونهاية الشهر ذاته في محافظة أبين.

جدير بالذكر أن خدمة "عدن نت"، كانت قد أعلنت الحكومة تدشينها في العاصمة المؤقتة عدن نهاية ديسمبر 2018، ودخلت الخدمة منتصف 2019.

ودشن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تدشين خدمة عدن نت مطلع 2018؛ لكسر احتكار مزود الخدمة الأول في اليمن "يمن نت" الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء.

ويعد اليمن في خدمة الإنترنت من أسوأ الدول على مستوى العالم، من حيث السرعة والجودة المقدمة وضعف التغطية المقتصرة على مراكز المحافظات والمدن الرئيسية.

