اخبار الخليج / اخبار اليمن

إب.. مقتل رجل على يد زوجته في إحدى البلدات الريفية بحزم العدين 

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل رجل في عقده الثالث من العمر، مساء الأحد، على يد زوجته، في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط البلاد.

وقالت مصادر محلية إن امرأة اقدمت على قتل زوجها البالغ من العمر 35 عامًا في منطقة بني الفخر، بمديرية حزم العدين، غرب مدينة إب.

وتضاربت الأنباء عن السبب الذي أدى إلى ارتكاب المرأة لهذه الجريمة، بين قائل إنها عن الطريق الخطأ، ورواية أخرى انها قتلته عمدا بعد أن حاول الزواج عليها.

يأتي هذا بعد أسبوع من مقتل رجل على يد زوجته في مديرية يريم، شمال المحافظة؛ على خلفيه محاولته الزواج بامرأة أخرى.

وحسب المصادر، فقد قام أهالي المرأة بقتلها، ودفنها مع زوجها في قبر واحد.

وانتشرت مؤخرا معدلات الجرائم الأسرية في محافظة إب، والتي تصدرت قوائم المحافظات اليمنية؛ في ظل انتشار السلاح، وانتشار تعاطي الحبوب في أوساط الشباب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا