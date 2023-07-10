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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي تناول ملعقةمن زيت الزيتون على معدة فارغة وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك بعد14يوم

نظامك الغذائي بزيت الزيتون والأطعمة الأخرى بأحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم. وهذا بدوره قد يساعد في منع أو شفاء العديد من الأمراض الجلدية الناجمة عن الالتهاب.يدخل في العديد من مستحضرات التجميل ، ويمكن أن يفيد بشرتك كجزء من نظامك الغذائي أيضًا. أنه يقلل من الاحمرار والتورم ويحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للبكتيريا ويعمل كمطهر طبيعي كشفت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي غني بزيت الزيتون له تأثير إيجابي على وزن الجسم.في دراسة استمرت 3 سنوات أثبتت أن تناول زيت الزيتون ساعدهم على إنقاص الوزن.يساهم في إزالة تراكم اللويحات داخل خلايا الدماغ. قد تسبب هذه اللويحات مرض الزهايمر ، وهو المرض العقلي الأكثر شيوعًا في العالم بقية التفاصيل في الاسفل يتمتع الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بانتظام بذاكرة أفضل من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الدهون. يحتوي على العناصر النزرة المفيدة للذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي. يعمل هذا بشكل أفضل عند دمجه مع زيت السمك ، وهو مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية. تعمل المركبات الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين قوة قبضة اليد ، وآلام المفاصل ، وتيبس الصباح الناجم عن التهاب المفاصل

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