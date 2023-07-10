شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي سعودي شهيريتعرض لحادثة تثير غضب كل السعوديين..لن تصدق ما الذي حدث معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلامي سعودي شهيريتعرض لحادثة تثير غضب كل السعوديين..لن تصدق ما الذي حدث معه

كشف الإعلامي فيصل عباس عن تعرضه لسرقة ساعته الثمينة في برشلونة، ما أسفر عن إصابته في يده. وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر": " نصيحة مُحب لكل مسافر هذا الصيف: لا ترتدوا مقتنيات ثمينة. تعرضت للأسف اليوم لاعتداء ونشل في مدينة برشلونة، والسبب هو أني خرجت مرتديا ساعتي المفضلة، ومتجاهلا كل ما قرأته وسمعته ومعتقدا أن الأمر مبالغ فيه". بقية التفاصيل في الاسفل وأضاف: "الحمد لله، كل ما في الأمر رضة بسيطة في المعصم، وكل ما أخذوه هو الساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلامي سعودي شهيريتعرض لحادثة تثير غضب كل السعوديين..لن تصدق ما الذي حدث معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.