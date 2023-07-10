أبين.. مقتل جندي في مواجهات مع عصابة مسلحة تنهب كابلات الكهرباء

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل جندي خلال مواجهات مسلحة مع عصابة مسلحة تمتهن نهب خطوط الكهرباء في منطقة الشيخ سالم بمدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين مساء الأحد.



وقالت مصادر أمنية لـ "يمن شباب نت"، إن إدارة أمن المحافظة أطلقت حملة أمنية للتعامل مع مسلحين قاموا بقطع خطوط الطاقة، ودارات على إثرها اشتباكات مع العصابة.



وأضافت أن المواجهات أسفرت عن مقتل الجندي (أحمد طالب الأحمدي)، فيما أصيب اثنين من المسلحين وتم القبض عليهما.



وأشارت المصادر إلى أنه ووفقا التحقيقات الأولية فإن دوافع المسلحين هي نهب كابلات الكهرباء بعد قطعها وتخريبها.

