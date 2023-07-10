عدن.. إصابة جنديين من قوات درع الوطن في اشتباكات بينية

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جنديان على الأقل في اشتباكات بينية داخل معسكرا لقوات درع الوطن (احتياطي رئيس مجلس القيادة الرئاسي) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) مساء الأحد.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن اشتباكات اندلعت داخل معسكر الغزل والنسيج التابع لقوات درع الوطن بمديرية الشيخ عثمان.



وأضافت أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة فيما بدى على أنه خلافات بين الأفراد وأسفرت عن إصابة جنديين تم نقلهما لمستشفى أطباء بلا حدود.



وكانت قوة عسكرية تتبع قوات درع الوطن قد تمركزت في معسكر الغزل والنسيج مطلع يونيو/حزيران الماضي ليكون أول معسكر لقوات الاحتياط الرئاسية المدعومة من السعودية في العاصمة المؤقتة.



يُشار إلى أن قوات "درع الوطن" هي قوات يمنية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أواخر يناير الماضي قراراً بإنشائها على أن تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) وأن يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها.

