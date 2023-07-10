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عدن - ياسمين التهامي - بتصريحات صادمة وجنونية عن الرجل السعودي.. ياسمين عز تثير الجدل وتشعل غضب الرأي العام..

أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها الأخيرة حول الزواج من السعوديين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ياسمين عز، حيث قالت: "الست اللى متجوزة سعودي بتصحى كل يوم بالليل تبوسه وتحمد ربنا على النعمة اللي فيها". بقية التفاصيل في الاسفل وتباينت ردود الفعل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها تعبر عن رأي شخصي، بينما أشاد البعض بها.

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