شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوبر"سعودي يقدم لحم ل 3 شباب ويفاجئهم بعد تناوله بأنه لحم "حمار".. شاهد: ردة فعلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "يوتيوبر"سعودي يقدم لحم ل 3 شباب ويفاجئهم بعد تناوله بأنه لحم "حمار".. شاهد: ردة فعلهم

وثق مقطع فيديو قيام اليوتيوبر عادل الزهراني، صاحب قناة ديقو، بتنفيذ مقلب في عدد من الشبان، حيث قدم لهم لحم لتذوقه ثم أخبرهم أنه لحم حمار.

فكرة المقلب

بقية التفاصيل في الاسفل

وتقوم فكرة المقلب على تقديم قطع اللحم المطهي لعدد من الأشخاص في الشارع، ثم يكشف «ديقو» عن نوع اللحم، ويوثق ردة فعلهم.

تقييم جودة اللحم

وقيم أحد الأشخاص جودة اللحم، بعد تناوله بدرجة 5/10، وبينما الثاني 4/10، والثالث 6/10.

مفاجأة نوع اللحم

قال ديقو للمشاركين في المقلب أن اللحم ليس بغنم ولا حاشي ولا أبقار، ولكنه لحم حمار، وتناوله حلال ومطبوخ اليوم.

ردة فعل

وقال أحد المشاركين أن تناول لحم الحمار عادي، بينما أضاف آخر، أنهم لا يأكلون لحوم الحمير، بينما قال الثالث: كيف تأكلنا لحم حمار.

وفي نهاية المقلب قال ديقو للمشاركين، أن ما تناولوه لحم حاشي، وليس لحم حمار، وما حدث كان مجرد تجربة اجتماعية "مقلب".

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