شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد:شخص يدخل معرض سيارات فارهة يبحث عن أغلى سيارة ويوزع الأموال على الموظفين في الإمارات.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد:شخص يدخل معرض سيارات فارهة يبحث عن أغلى سيارة ويوزع الأموال على الموظفين في الإمارات..

وثق مقطع فيديو ظهور شخص يرتدي الزي الإماراتي داخل معرض للسيارات الفارهة، يتبعه شخصان يحملان لوحاً عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة. وأظهر الفيديو الرجل وهو يتجول في المعرض لمشاهدة السيارات، ويدير حواراً مع مالك المعرض يطلب فيه شراء سيارة أعلى ثمناً من مبلغ مليوني درهم. بقية التفاصيل في الاسفل كما قام بإعطاء مبلغ مالي كبير لأحد الموظفين، قائلا: "اذهب لكوفي"، ثم اختار 4 سيارات فارهة. وأمرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات تأمر بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطياً على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمقيم عدة اتهامات منها استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. كما وجهت له تهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي. https://t.co/X2uI1itFhP

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد:شخص يدخل معرض سيارات فارهة يبحث عن أغلى سيارة ويوزع الأموال على الموظفين في الإمارات.. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.