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عدن - ياسمين التهامي - هذه المهنة تدر على أصحابها أموال كثيرة يكرهها السعوديون ويتسابق عليها الوافدون في المملكة

أبرزت قناة الإخبارية ، خلال تقرير لها ، سبب عدم عمل السعوديين في تطبيقات التوصيل . ووجه مقدم برنامج " كيف؟" الإعلامي "علي الراجحي" ، سؤالا للمواطنين ، مفاداه " كم مرة رأيت سعودي يشتغل في تطبيقات التوصيل ؟". بقية التفاصيل في الاسفل وقالت مواطنة :" من بين 100 شخص ، رأيت ثلاثة أو أربعة سعوديين ، نادرا لو شٍفت سعودي" . وأضافت أخرى:" مرتين فقط ، أنت المرة الثانية ، من طلبات كثيرة". فيما أكد أحد الوافدين بالمملكة :" ما رأيت سعوديين كثيرا في تطبيقات التوصيل " ، وعن سبب عزوف السعوديين عن هذه الوظيفة ، أجاب قائلا:" أغلب الطلبات تكون بأدوار عالية وطلوع وصعود فيرفض ذلك ".

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