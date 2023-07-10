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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. بلوقر مصري يصور والده وهو يحتضر داخل سيارة إسعاف ويعلق : آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه !

أثار شاب مصري من مشاهير التيك توك الجدل بعد نشره مجموعة من الفيديوهات لوالده ، توثق لحظات احتضاره.

ونشر شاب يدعى محمد علام، فيديو لوالده طريح الفراش في المستشفى، وعلق عليه: "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو"، وبالفعل دعا له عدد كبير من الناس.

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وتعرض الشاب لهجوم حاد بعد هذا الفيديو الذي التقطه لوالده وهو في طريقه للمستشفى، وكان في حالة إعياء شديدة، وكتب عليه: "كانت آخر مرة أشوف أبويا فاتح عينيه"، لتنهال عليه موجة من التعليقات الغاضبة التي لامته على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

وسخر متابعو البلوقر من تصرفه الغريب وكتب أحدهم معلقاً: "جدع جدع وراجل وبتخاف على أبوك، متنساش تصوره وهو نازل القبر هتجيب معاك تفاعل قوي جدا"، فيما قال آخر: "هو فيه حد أبوه بيموت وبيصور، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته"، بينما قالت أخرى "أهم حاجة الريتش ياجماعة و اهو يبقى طلع بمصلحة من موت ابوه".

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