إب..مقتل مواطن برصاص مسلحين قبليين مدعومين من مليشيا الحوثي في "العدين"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن برصاص مسلحين قبليين مدعومين من مليشيا الحوثي غربي محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن (عبدالعزير أمين عبدالواحد الشهاري)، قتل مساء أمس الأحد، برصاص مسلحين مدعومين من مليشيا الحوثي، بعزلة "خباز" بمديرية العدين غربي إب.



وأضافت أن "الشهاري" قتل أمام منزله في قرية "نقيل العقاب" برصاص مسلحين من قرية "ثعوب" كانوا يطلقون وابلاً من الرصاص على منازل المواطنين من أسرة "الشهاري" بعد تجدد الاشتباكات المسلحة التي تغذيها مليشيا الحوثي، وتسببت بأضرار مادية في الممتلكات.



ويأتي مقتل "عبدالعزيز الشهاري" بعد نحو أقل من شهرين من مقتل شقيقه "رياض" الذي قتل أواخر مايو بعد أيام من إصابته بطلقات نارية من عناصر حوثية من إدارة أمن العدين أثناء محاولتهم اختطافه بالقوة على ذمة ذات القضية.



وتسببت تغذية قيادات المليشيا التي من بينها مشرف المليشيا بمديرية العدين أبو حسين الهاروني، للصراع القبلي المحتدم منذ سنوات، بمقتل وإصابة نحو 15 شخصا خلال الأشهر الماضية، وإحراق العديد من منازل المواطنين.

