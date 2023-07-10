اليمن.. انهيار منظومة الكهرباء في عدن جراء تزويد المحطات بوقود رديء

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت المؤسسة العامة للكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، إن عددا من مولدات المحطات الحكومية والخاصة توقفت عن الخدمة جراء تزويدها بوقود ديزل رديء وغير مطابق لمواصفات التشغيل الخاصة بمولدات محطات الكهرباء.



ودعت المؤسسة في بلاغ رسمي، الجهات المعنية بالوقود بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي الذي تسبب احتراقه برفع نسبة الانبعاثات الكربونية بالهواء بدرجة كبيرة إلى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات.



وطالبت المؤسسة بالإسراع بتأمين وقود محطات التوليد وفق معايير الجودة ومطابق لمتطلبات التشغيل تجنباً لإلحاق الضرر بمولداتها أو توقف مزيد من محطات الطاقة المشتراه عن الخدمة.



وشوهدت خلال الأيام القليلة الماضية انبعاثات ادخنة سوداء غير معهودة من محطات الكهرباء ووثقتها كاميرات المواطنين وتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.



ووجه أمين عام المجلس المحلي في عدن بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية الوقود الرديء والرفع بنتائج التحقيق في أسرع وقت للتعامل مع الموضوع.





وفي سياق متصل ارتفعت مدة فصل خدمة الكهرباء إلى ست ساعات مقابل ساعتين من التشغيل فجر اليوم الاثنين بالتزامن مع ارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة ما زاد من معاناة المواطنين.

