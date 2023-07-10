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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مختص سعودي يكشف مواصفات وسعر «ميتسوبيشي ASX» موديل 2023 في المملكة

كشف المختص في مجال السيارات، عبد الرحمن الخالدي، مواصفات وسعر سيارة ميتسوبيشي ASX موديل 2023. قوة المحرك بقية التفاصيل في الاسفل وقال إن السيارة يابانية الصنع، وتأتي بمحرك 2.0 لتر، 4 سلندر، دفع أمامي، بناقل حركه CVT من 6 سرعات، و150 حصان، وعزم الدوران 197 ن/ م. السعر وأضاف في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، أن سعر السيارة 83375 تقريباً، شامل الضريبه فقط، ومعدل استهلاك الوقود بها 14.7. السوق المستهدف وتابع الخالدي، أن السيارة تعتبر كروس أوفر، وتأتي بجير أوتوماتيك، وتستهدف السوق النسائي بشكل كبير، ومزودة بتطعيمات كروم، وإضاءة LED أمامية وخلفية. مزايا السيارة وتأتي السيارة بجنوط مقاس 18، وإشارات في المرايات، وسقف بانورامي ولكن لا يفتح، و4 حساسات خلفية، وشاشة داخلية ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وكراسي قماش.

سياره تستهدف السوق النسائي ‍ شركه يابانيه مصنوعه باليابان ميتسوبيشي ASX م 2023 بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر دفع امامي بناقل حركه CVT من 6 سرعات .. 150 حصان عزم الدوران 197 ن/ م معدل صرفيه الوقود 14.7 السعر تقريبا 83375 شامل الضريبه فقط https://t.co/WpBGUGVnLC

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