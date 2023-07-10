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إصابة مواطن بجراح بليغة جراء انفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب مواطن أربعيني، بجراح بليغة جراء انفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة (غربي اليمن).
 
وقال راصدون محليون، إن مواطنا في أواخر الأربعينيات من عمره، أصيب، الأحد، بإعاقة دائمة بعد أن بترت ساقه اليسرى فضلا عن إصابته بشظايا في أجزاء واسعة من جسده، جرا انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية في وقت سابق في منطقة الزعفران شمال الدريهمي جنوبي الحديدة.
 
وأوضحت المصادر أن الضحية يعول أسرة من مكونة من سبعة أشخاص.
 
وتأتي الحادثة بعد ثلاثة أيام من مقتل امرأة وإصابة طفلة في حادثة مماثلة بمديرية الحالي في مدينة الحديدة.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية، تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية وتسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين خلال السنوات الأخيرة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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