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عدن - ياسمين التهامي - الإعلان رسمياً عن أسماء الجنسيات التي أمرالملك سلمان بتجديد اقامتها مجاناً في السعودية ابتداً من 1 محرم 1445

إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة، طبقت الهيئة العامة لشئون الجوازات بالسعودية باقة من الإجراءات الحديثة من أجل إمداد فترة الإقامة الخاصة بتأشيرة المعتمرين لحاملي الجنسية السودانية نظراً لما تشهده تلك الدولة في الوقت الحالي من اضطرابات أمنية وعسكرية، حيث نجد أن هناك العديد من البلدان العربية شهدت وفود عدد كبير من السودانيين ممن بدأوا بالاستيطان بها مع عدم رغبتهم للرجوع إلى بلدهم مرة أخرى، ومن هنا دعونا نوضح لكم أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الأمر. ما هي حقيقة تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة؟ نعم سيتم تطبيق الخدمة الخاصة بإضافة كل معتمر سوداني بالمملكة والهدف الرئيسي من هذا القرار تقديم آليات المساعدة الكاملة للوافدين من هذه البلد.

ما هي شروط تمديد زيارة المعتمرين السودانيين بالمملكة؟ أن يقوم قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيم بالمملكة بتحويل التأشيرة الخاصة بالعمرة لتأشيرة زيارة مدرجا تحت هذا البند التأشيرات الشخصية وأيضاً العائلية وفقاً للشروط التي تم الإفصاح عنها من قبل المنصة الالكترونية ابشر. بقية التفاصيل في الاسفل

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